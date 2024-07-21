برشلونة في انتظار عرض سعودي "ضخم"

2024-07-21 19:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

ينتظر نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم "عرضا ضخما" من نادي الهلال السعودي للتعاقد مع نجمه، فيتور روكي، حسبما ذكرت تقارير إعلامية إسبانية.

وأصبح النادي الكتالوني "منفتحا" على انتقال روكي الذي وفد لبرشلونة مطلع عام 2024 قادما من أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، حسبما أورد موقع "فوربس" نقلا عن صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وبلغت قيمة الصفقة بين الناديين الإسباني والبرازيلي 65 مليون دولار، لكن موقع "فوربس" أشار إلى أنه من غير المرجح أن يتلقى أتلتيكو باراناينسي المبلغ كاملا، لأن ذلك يعتمد على الحوافز، بحسب التعاقد.

وبات في حكم المؤكد خروج المهاجم البرازيلي، البالغ من العمر 19 عاما، من الكامب نو هذا الصيف، لكن برشلونة يفضل أن يكون انتقاله مؤقتا عن طريق الإعارة.

ويدرك النادي الكتالوني أيضا أن الهلال السعودي حامل لقب بطولة السعودية الذي يلعب في صفوفه البرازيلي نيمار، يرغب في ضم روكي.

ويعد لاتسيو الإيطالي الفريق الأوروبي الأكثر اهتماما بالظفر بخدمات اللاعب البرازيلي اليافع، إذ طلب الإيطاليون بالفعل إعارة اللاعب، مع تفعيل خيار الشراء.

ومع ذلك، ينتظر برشلونة العرض السعودي أولا قبل اتخاذ القرار النهائي، إذ يمكن أن يحصل "البلوغرانا" على دخل غير متوقع من الصفقة مع الفريق السعودي.

وكان الدوري السعودي اجتذب العديد من نجوم كرة القدم العالميين، بما في ذلك البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي كريم بنزيمة وذلك في صفقات كلفت ملايين الدولارات، دعمها صندوق الاستثمارات العامة.

وبلغ حجم الإنفاق على انتقالات لاعبي كرة القدم حول العالم حدا قياسيا في 2023 بعدما بلغ 9.63 مليار دولار، متجاوزا الرقم السابق المسجل عام 2019 بأكثر من ملياري دولار، بحسب تقرير نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال وقت سابق من العام الحالي.



