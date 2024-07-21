مع تصاعد "كسر العظم" بين الحزبين الحاكمين.. كيف يكون الوضع الأمني لكردستان مع الانتخابات؟

2024-07-21 19:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف الخبير في الشأن الأمني آراس عزيز، اليوم الأحد (21 تموز 2024)، مدى احتمالية تدهور الوضع الأمني في مدن إقليم كردستان بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية.

وقال عزيز لـ"بغداد اليوم" إن "الوضع الأمني سيبقى مستقرا، ولن نشهد تدهورا بالمعنى المعروف، ولكن ما سنشهده ربما استهدافات شخصية لمرشحين أو مسؤولي الفروع في الأحزاب سواءً الحاكمة أو المعارضة".

وأضاف، أن "حكومة الإقليم مطالبة بحماية أكبر للمرشحين، ويجب أن تكون الدعاية الانتخابية نظيفة وخالية من الأساليب الرخيصة والاستهدافات سواءً الأمنية أو الإعلامية أو استخدام الأساليب البذيئة للتسقيط بالمرشحين".

وأشار إلى أنه "بشكل عام، فأن الإقليم سيبقى مستقرا، خاصة في ظل التنسيق مع الجانب الإيراني والعلاقة الطيبة نوعا ما مع الفصائل المسلحة، فاعتقد أن الإقليم سيبقى مستقرا، وأن حصل أمر ما، فأنه سيببقى بالحدود الضيقة".

ومن المؤمل اجراء سادس انتخابات لبرلمان كردستان في 20 تشرين الأول 2024، وذلك لأول مرة منذ 2018، بعد تأخرها اكثر من عامين حيث كان من المقرر ان تجرى في عام 2022، الا انه تم تأجيلها اكثر من مرة، مع تزايد الاستقطاب والخلافات و"كسر العظام" بين الحزبين الحاكمين في كردستان.