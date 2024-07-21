فريق طبي يستأصل "ورما درقيا" لمريض بعمر (50) عاما في البصرة

2024-07-21 19:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أجرى فريق طبي في مستشفى الشفاء العام بمحافظة البصرة، اليوم الاحد (21 تموز 2024)، عملية نوعية لاستئصال ورم درقي لمريض بعمر (50) عاما.

وقال بيان للمستشفى، تلقته "بغداد اليوم"، إن "فريقا طبيا متخصص في مستشفى الشفاء العام التابع لدائرة صحة البصرة برئاسة الدكتور الاستشاري سرمد مانع حبش، قام بإجراء عملية نوعية خاصة لمريض يبلغ من العمر (50) عاما".

وبيّن رئيس الفريق أن "المريض كان يعاني من الاختناق بسبب وجود انتفاخ في الرقبة وبعد الفحص السريري والسونار تبين من وجود كيس لساني درقي كبير في الجهة اليمنى للرقبة حيث تم اجراء عملية جراحية تم فيها استئصاله بشكل تام وتكللت العملية بالنجاح والمريض بصحة جيدة، بجهود الملاكات الطبية والتمريضية في المستشفى".