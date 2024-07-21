الهجرة تناقش منح الوثائق للعراقيين العائدين من الخارج

2024-07-21 20:00:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الأحد، مناقشة ملف منح الوثائق للعراقيين العائدين من الخارج.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزيرة الهجرة إيفان فائق جابرو ترأست اجتماع لجنة إدارة ملف المبعدين العراقيين بعد عودتهم ومتابعة عملية اندماجهم المشكلة بموجب الأمر الديواني المرقم (٢٣٥٣٥)، بحضور أعضاء اللجنة وعدد من المنظمات الدولية وغير الحكومية، في مقر الوزارة وسط العاصمة بغداد".وأضافت، أن "الحضور ناقشوا أوضاع العراقيين العائدين من الخارج إلى أرض الوطن، إضافة الى الإجراءات التي تنفذها وزارة الهجرة والمهجرين والوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة اتجاههم"، لافتة الى، "مناقشة المواضيع ذات الشأن التي تقع على عاتق الوزارات المعنية بتقديم الخدمات القانونية والمالية والصحية والاجتماعية ومنح الوثائق والمستمسكات لفاقديها".وأكدت الوزيرة – بحسب البيان على، "توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، باعتبار وزارة الهجرة الجهة القطاعية المعنية بتقديم الدعم والرعاية للعراقيين العائدين من الخارج".وأشارت الوزارة الى أنه "في نهاية الاجتماع خرجت اللجنة بعدة قرارات و توصيات ترفع الى مكتب رئيس الوزراء والجهات المعنية لتقديم الدعم والمساعدة للعراقيين العائدين من الخارج".