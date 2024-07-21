مجلس الأمناء يقرر البدء بوضع سياسات عامة لشبكة الإعلام العراقي

2024-07-21 20:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واععقد مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، اليوم الأحد، اجتماعاً برئاسة ثائر الغانمي رئيس المجلس، فيما قرر البدء بوضع سياسات عامة موثقة وتفصيلية لشبكة الإعلام العراقي.جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم المجلس، عضو مجلس الأمناء أوسم ماجد غانم تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي عقد في مقره اجتماعاً برئاسة ثائر الغانمي رئيس المجلس"، لافتا الى أنه "في جدول أعماله، راجع المجلس سير تطبيق القرارات السابقة، واللجان المشكلة وعالج بعض التحديثات المناسبة".واضاف أن "المجلس قرر البدء بوضع سياسات عامة موثقة وتفصيلية لشبكة الإعلام العراقي وفق ما تضمنه القانون".وتابع أن "المجلس ناقش معايير المسؤولية في مؤسسات شبكة الإعلام العراقي، وقرر استضافة بعض المدراء للاطلاع على عمل مؤسساتهم، وزيارة مؤسسات IMN خارج المبنى الرئيس".