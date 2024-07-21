التربية: إعلان نتائج السادس الإعدادي غداً
2024-07-21 20:00:02 - المصدر: واع
بغداد- واع
أكدت وزارة التربية، اليوم الأحد، أن نتائج السادس الإعدادي ستعلن مساء يوم غد الإثنين.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "سيتم إعلان نتائج السادس الإعدادي يوم غدٍ الإثنين مساءً".
ودعت وزارة التربية طلبة السادس الإعدادي الى "استلام الباركودات الخاصة بمعرفة نتائجهم".
أكدت وزارة التربية، اليوم الأحد، أن نتائج السادس الإعدادي ستعلن مساء يوم غد الإثنين.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "سيتم إعلان نتائج السادس الإعدادي يوم غدٍ الإثنين مساءً".
ودعت وزارة التربية طلبة السادس الإعدادي الى "استلام الباركودات الخاصة بمعرفة نتائجهم".