2024-07-21 20:00:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكدت وزارة التربية، اليوم الأحد، أن نتائج السادس الإعدادي ستعلن مساء يوم غد الإثنين.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "سيتم إعلان نتائج السادس الإعدادي يوم غدٍ الإثنين مساءً".ودعت وزارة التربية طلبة السادس الإعدادي الى "استلام الباركودات الخاصة بمعرفة نتائجهم".