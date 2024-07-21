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التربية: إعلان نتائج السادس الإعدادي غداً

التربية: إعلان نتائج السادس الإعدادي غداً
التربية: إعلان نتائج السادس الإعدادي غداً
2024-07-21 20:00:02 - المصدر: واع
بغداد- واع
أكدت وزارة التربية، اليوم الأحد، أن نتائج السادس الإعدادي ستعلن مساء يوم غد الإثنين.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "سيتم إعلان نتائج السادس الإعدادي يوم غدٍ الإثنين مساءً".
ودعت وزارة التربية طلبة السادس الإعدادي الى "استلام الباركودات الخاصة بمعرفة نتائجهم".

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