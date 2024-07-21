مستشار رئيس الوزراء: العراق أصبح نقطة التقاء بين البلدان العربية والإقليمية

2024-07-21 20:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – نصار الحاجأكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية فرهاد نور الدين، اليوم الأحد، أن العراق أصبح نقطة التقاء بين البلدان العربية والإقليمية، ويلعب دوراً محوريا في السياسة والدبلوماسية العربية والإقليمية، ويقف وقفة الأخ مع أشقائه.وقال نور الدين لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق يلعب دورا محوريا في السياسة والدبلوماسية العربية والإقليمية، وشهدت العلاقات العراقية العربية بشكل لافت في عهد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في السنتين الأخيرتين، إذ أن السياسة المتبعة من قبل رئيس الوزراء والحكومة مبنية على أساس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة".وأضاف، أن "العراق أصبح نقطة التقاء للبلدان العربية بعدما كان ساحة تصفية للخلافات، كما ان العراق هو الرابط بين الدول العربية والإسلامية".وتابع أن "العراق يقف وقفة الأخ مع الدول العربية عند الحاجة ومواقف العراق نحو الشعب الفلسطيني خير دليل، كما هو الحال مع لبنان ودعمهم بالوقود وهم بحاجة ماسة إليها لتشغيل قطاع الكهرباء وهذا دليل آخر على الدبلوماسية الجديدة المتبعة من قبل الحكومة العراقية".وعقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، مع نظيره اللبناني نجيب ميقاتي خلال زيارته إلى بغداد، جلسة مباحثات ثنائية تناولت العلاقات بين البلدين، وسبل تطويرها ومسارات تعزيز الشراكة الاقتصادية، والاتفاق الثنائي بشأن توريد النفط العراقي إلى لبنان، بالإضافة إلى بحث الأوضاع في المنطقة وآخر التطورات السياسية والأمنية فيها.