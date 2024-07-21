وزير الداخلية يستقبل نظيريه الأردني والسوري

2024-07-21 20:00:03 - المصدر: واع

بغداد-واعاستقبل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، نظيريه الأردني مازن عبد الله هلال الفراية، والسوري محمد خالد الرحمون.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري استقبل نظيره الأردني مازن عبد الله هلال الفراية، لغرض المشاركة في مؤتمر بغداد الإقليمي الدولي الثاني لمكافحة المخدرات".وفي لقاء منفصل أكدت الوزارة أن "الشمري استقبل أيضا نظيره السوري محمد خالد الرحمون".