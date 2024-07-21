2024-07-21 20:06:07 - المصدر: منصة إيشان

طالبت النائب عن كتلة الصادقون التابعة لعصائب أهل الحق، زينب الموسوي، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بمحاسبة مدير تربية الرصافة الثالثة حسين العبودي واستبداله بكفاءات جديدة من مدينة الصدر. وقالت الموسوي في تدوينة تابعتها “إيشان”، “إلى أنظار رئيس الوزراء ووزير التربية.. هل من المعقول أن يبقى مدير عام تربية الرصافة الثالثة لمدة 17 عامًا […]

ظهرت المقالة نائب عن العصائب تطالب السوداني بمحاسبة العبودي: 17 عاماً مديراً لتربية الرصافة الثالثة أولاً على ايشان.