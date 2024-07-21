2024-07-21 20:06:07 - المصدر: منصة إيشان

اتهم السفير التركي لدى العراق، أنيل بورا إينان، شاناز إبراهيم أحمد، زوجة الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، بـ “الكذب والتدليس”، بعد حديثها الذي أكد أن “القوات التركية أحرقت قرى زراعية في المناطق العراقية”، خلال عملياتها التي تدّعي فيها ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني. وقال سفير أنقرة لدى بغداد، أنيل بورا إينان، إن “اتهامات وادعاءات شاناز […]

ظهرت المقالة السفير التركي يتهم زوجة الرئيس العراقي بـ “الكذب والتدليس” أولاً على ايشان.