2024-07-21 21:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعتبرت الأكاديمية الكردية في جامعة صلاح الدين سولاف كمال، اليوم الأحد (21 تموز 2024)، ان تمثيل ومشاركة المرأة الكردية سياسيًا، افضل من الموجود في بغداد، وشكلت في الدورات السابقة 30% من مقاعد برلمان الإقليم.

وقالت كمال في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "نسبة تمثيل المرأة في كردستان هي أكبر مما موجود في بغداد، سواءً تشريعياً أو تنفيذيا".

وأضافت أن "نسبة تمثيل المرأة في برلمان الإقليم السابق بلغت حوالي 30%، وأيضا هنالك مناصب مهمة منها منصب رئاسة البرلمان منحت للمرأة، فضلا عن شغلها لمناصب حكومية ورئاسة مؤسسات ورئاسة وحدات إدارية".

وأشارت إلى أنه "توجد نساء تخطت الحاجز الانتخابي وعبرت بأصواتها، ولم تحتاج للكوتا، وهذا يؤشر لوجود تقدم في تمثيل المرأة وقدرتها على المشاركة والإقناع، ولكن ما نطمح له هو المزيد، وأن تكون نسبة تمثيل المرأة تقترب من 35% في برلمان الإقليم القادم".

وطالبت نساء كردستان بتشريع قانون يلغي فرض حصة محددة للنساء مقابل الرجال في برلمان الاقليم، فيما شكلت الدورات السابقة وفق توزيع يبلغ امرأة واحدة مقابل كل 3 رجال.

ومن المؤمل اجراء سادس انتخابات لبرلمان كردستان في 20 تشرين الأول 2024، وذلك لأول مرة منذ 2018، بعد تأخرها اكثر من عامين حيث كان من المقرر ان تجرى في عام 2022، الا انه تم تأجيلها اكثر من مرة.



