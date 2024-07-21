بالصور.. الأولمبي يكثف تحضيراته لمواجهه أوكرانيا الأربعاء المقبل

2024-07-21 21:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كثّف المنتخب الأولمبي لكرة القدم، اليوم الأحد، (21 تموز 2024)، تحضيراته البدنية والخططية في مدينة ليون الفرنسية استعداداً لمواجهته الأولى أمام نظيره الأوكراني يوم الأربعاء المقبل لحساب المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي الأرجنتين والمغرب.

وستقام المباراة في ملعب غروباما (الأضواء) الكائن في المدينة ذاتها، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية 2024.

وشملت الوحدة التدريبية العديد من التمارين النوعية التي تهدف إلى ترسيخ المفاهيم التكتيكية التي تتعلق بنظام اللعب وطريقة بناء وتحضير الكرات إلى جانب معالجة العديد من الهفوات التي حصلت في تجريبية مصر الأخيرة التي أقيمت في تولوز قبل أيام وانتهت لمصلحة مصر بهدفين مقابل هدف واحد.

يذكر ان اللجنة الفنية الخاصة بفعالية كرة القدم للرجال قررت بوقت سابق إلغاء قاعدة اللاعبين الاحتياط الأربعة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية 2024 إذ سيصبح بإمكان المدرب الاستعانة بجميع اللاعبين الـ22 خلال مباريات كرة القدم التي تنطلق يوم الأربعاء المقبل.



