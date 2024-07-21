وزير الكهرباء: العراق "سيزود" تركيا بالكهرباء والرطبة "تخلت" عن المولدات

2024-07-21 21:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الاحد (21 تموز 2024)، أن خط الربط الكهربائي العراقي التركي نقلة نوعية للشبكة الوطنية، لافتاً الى أن العراق سيزود تركيا بالكهرباء أيضا وأن الرطبة "تخلت" عن المولدات الاهلية.

وقال فاضل في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن "خط الربط الكهربائي العراقي التركي يمثل نقلة نوعية في مجال تعزيز شبكة الكهرباء الوطنية وربطها مع الشبكة الدولية عبر تركيا والاتحاد الأوروبي"، مبيناً أن "تركيا ستزود العراق بـ 300 ميغاواط صيفاً بينما سيزود العراق تركيا بـ 150 ميغاواط خلال باقي فصول السنة من الطاقة الفائضة لديه".

وأضاف، إن "الوزارة حققت خلال عام واحد منجزين في قطاع الربط الكهربائي مع دول الجوار الأول خط الأردن والآن خط الربط مع تركيا، ونترقب نهاية العام الحالي إنجاز الربط الكهربائي بين العراق والكويت وبعدها الربط مع السعودية ضمن اتفاقية الربط الكهربائي الخليجي".

ولفت إلى أن من نتائج الربط الكهربائي مع دول الجوار هو أن "قضاء الرطبة تخلى عن المولدات الأهلية وبات يتمتع بكهرباء مستقرة بعد الربط الكهربائي العراقي- الأردني".

وفي وقت سابق من اليوم، افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، من خلال دائرة تلفزيونية، خط الربط الكهربائي العراقي التركي، عبر محطّة الكسك غرب الموصل لتغذية المنطقة الشمالية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "السوداني افتتح خط الربط الكهربائي العراقي التركي، عبر محطّة الكسك غرب الموصل لتغذية المنطقة الشمالية، بسعة 300 ميغاواط، وذلك بحضور وزير الكهرباء زياد علي فاضل".

وثمّن السوداني "الجهود المبذولة من قبل طواقم وزارة الكهرباء، لاسيما العاملين في الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الشمالية، في استكمال هذا المشروع المتلكئ منذ عام 2004، بعد أن أنجز بعمل متواصل في تشييد محطات ثانوية، وخطوط ناقلة، والتفاهمات مع الجانب التركي"، بحسب البيان.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "أهمية إقامة ربط يمتد إلى الشبكة التركية، ومنها إلى الجانب الأوروبي، وهو ما يعد خياراً إستراتيجيا للطاقة مستقبلياً، ويأتي ضمن رؤية البرنامج الحكومي للربط مع دول الجوار، تمهيداً إلى الربط قبل نهاية هذا العام مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي، ليستكمل العراق تواصله مع منظومة الطاقة الإقليمية بما يسمح بالتنوّع والتبادل في مختلف ظروف ذروة الأحمال الكهربائية"، وفقا للبيان.

وأكد البيان أن "المشروع اشتمل على إنشاء محطة الكسك التحويلية (400 كي في)، واستخدام الأسلاك الحرارية فائقة الدقّة للمرّة الأولى في تشييد الخط البالغ طوله 115 كلم، وكذلك مدّ خط (132 كي في) وصولاً إلى تلعفر، ونصب مكثفات استقرار الجهد، وسيسمح الخط بنقل 300 ميغاواط من تركيا إلى العراق لتزويد محافظات؛ نينوى، صلاح الدين، كركوك أثناء زيادة الأحمال".