بينهم نساء وأطفال.. اعتقال عشرات المتسولين ومخالفي شروط الاقامة في بغداد

2024-07-21 21:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الأحد، إلقاء القبض على عشرات المتسولين والمخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية في عدد من مناطق جانب الرصافة ببغداد.

وذكر بيان للقيادة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "القطعات الامنية في قيادة عمليات بغداد ومن خلال اقسام قيادة شرطة الرصافة ومديرية شرطة نجدة الرصافة، تستمر بحملاتها لملاحقة عصابات التسول والقضاء على هذه الظاهرة في جميع مناطق الرصافة".

وأشار البيان، إلى "اعتقال (47) متسولاً ومخالفاً لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية، بينهم نساء وأطفال، وذلك ضمن مناطق ( الكرادة، الزعفرانية، بغداد الجديدة، الشعب) بجانب الرصافة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وأكد البيان؛ أن القوات الامنية مستمرة بحملاتها في جميع المناطق بهدف منع هؤلاء المتسولين من التواجد في الشوارع والطرقات والتقاطعات العامة.