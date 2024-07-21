الداخلية: العراق بادر لإيجاد جهد وتعاون إقليمي في مكافحة آفة المخدرات

2024-07-21 21:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، إن مؤتمر بغداد الإقليمي الثاني لمكافحة المخدرات سيعزز التعاون الدولي، وفيما كشفت عن التوجه لإقامة مقر دائم في العراق للمؤتمر يعني بتقديم الدعم والتعاون بين الدول الإقليمية والمجاورة في مجال تبادل الخبرات والبيانات، أشارت إلى أن العراق بادر لإيجاد جهد وتعاون إقليمي في مكافحة آفة المخدرات.وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء خالد المحنة لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الداخلية تعد ملف المخدرات من أخطر الملفات ولذلك اهتمت بهذا الموضوع وأطلقت استراتيجية وطنية تتضمن جوانب كثيرة وفي مجالات متعددة أحدها يتمثل في التعاون الدولي، خاصة وإن المخدرات جريمة المخدرات دولية عابرة للحدود عابرة للوطنية لكنه لم يكن هنالك تعاون ما بين دول المنطقة، لذلك بادر العراق ووزارة الداخلية الى اقامة مؤتمر دولي لإيجاد جهد وتعاون إقليمي سرعان ما رحبت به دول المنطقة كون دولها جميعها تعاني من خطر المخدرات ".وأضاف المحنا، أن "خطر المخدرات بات يهدد جميع المجتمعات في كل دول العالم، والدعوة لاقت استجابة واسعة وتعاونا وثيقا وأثمرت مخرجات المؤتمر الاول الذي عقد في العام الماضي العديد بشكل إيجابي للعراق وكذلك دول المنطقة من عبر تفكيك العديد من شبكات الاتجار بالمواد المخدرة الدولية منها، وهكذا نرى أن المؤتمر الثاني الذي سيعقد غدا الإثنين في بغداد سيكون تعزيزاً لهذا التعاون وسيكون هنالك مقر ومكتب دائم في العراق يعنى بتقديم الدعم وكذلك التعاون في مجال الاتصالات وتبادل الخبرات وغير ذلك".وتابع أنه "ابتداء حقق المؤتمر الأول نتائج إيجابية على المستوى المحلي وعلى مستوى الدول المنضوية كافة تحت هذا التجمع، وفي المؤتمر الثاني سيكون هنالك تكريس لهذا التعاون وسيكون هنالك عمل مشترك لمواجهة خطر المخدرات وتبادل الخبرات وتبادل البيانات وأهم الأسماء لمروجي المخدرات دولياً وكذلك التسليم والمراقبة وفق توقيع اتفاقيات لكون خلال التسليم ليكون هنالك كشف للشبكات المحلية التي تتعاون مع شبكات الدولية وكذلك معرفة الخطوط التي تنتقل دولياً، كل هذه العوامل أسهمت في محاصرة خطر المخدرات محلياً ودوليا".وانطلقت، أمس السبت، الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر بغداد الإقليمي الثاني لمكافحة المخدرات، ومن المؤمل انعقاده غدا الإثنين على المستوى الوزاري.وأكدت وزارة الداخلية في بيان سابق أن "المؤتمر مهم ويسعى إلى الحد من تهريب المخدرات وزيادة التنسيق الأمني والتعاون الاستخبارات في ما يتعلق بمكافحة المخدرات".