2024-07-21 21:24:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، عن القبض (47) متسولاً ومخالفاً لشروط وضوابط دائرة الإقامة والجنسية في عدد من مناطق جانب الرصافة.وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تستمر القطعات الأمنية في قيادة عمليات بغداد ومن خلال أقسام قيادة شرطة الرصافة ومديرية شرطة نجدة الرصافة، بحملاتها لملاحقة عصابات التسول والقضاء على هذه الظاهرة في جميع مناطق الرصافة، حيث تم اعتقال (47) متسولاً ومخالفاً لشروط وضوابط دائرة الإقامة والجنسية، بينهم نساء وأطفال، وذلك ضمن مناطق (الكرادة، الزعفرانية، بغداد الجديدة، الشعب) بجانب الرصافة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.وتابعت أن "قواتنا الأمنية مستمرة بحملاتها في جميع المناطق بهدف منع هؤلاء المتسولين من التواجد في الشوارع والطرقات والتقاطعات العامة".