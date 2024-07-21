2024-07-21 21:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد (21 تموز 2024)، القبض على 47 متسولاً ومخالفاً لشروط وضوابط دائرة الإقامة والجنسية في عدد من مناطق جانب الرصافة.

وقالت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تم اعتقال 47 متسولاً ومخالفاً لشروط وضوابط دائرة الإقامة والجنسية، بينهم نساء وأطفال، وذلك ضمن مناطق (الكرادة، الزعفرانية، بغداد الجديدة، الشعب) بجانب الرصافة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وأضاف، إن "قواتنا الأمنية مستمرة بحملاتها في جميع المناطق بهدف منع هؤلاء المتسولين من التواجد في الشوارع والطرقات والتقاطعات العامة".



