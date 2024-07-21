وزيرة المالية: الحكومة تعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية

2024-07-21 21:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكدت وزير المالية طيف سامي محمد، الأحد، أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية. وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه إن وزير المالية طيف سامي محمد، استقبلت وفدًا من السفارة الأمريكية لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكدت سامي، بحسب البيان، على حرص الحكومة العراقية بتعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الاقتصادي والمالي. وأشارت إلى أن العراق يمتلك إمكانيات اقتصادية كبيرة، وأن الحكومة العراقية تعمل على تهيئة بيئة استثمارية مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية. من جانبه، أكد الوفد على استعداد الولايات المتحدة لدعم العراق في جهوده لتحقيق التنمية الاقتصادية، مبديا ترحيبه بـالتعاون مع العراق في مختلف المجالات، بما في ذلك قطاع المال والأعمال. وأضاف البيان، أن اللقاء تناول أيضًا، مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي، وبحث سبل تعزيز الاستثمار الأمريكي في العراق، ومناقشة التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.