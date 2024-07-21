2024-07-21 21:36:02 - المصدر: واع

بغداد- واع- نصار الحاجأعلن رئيس مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار، اليوم الأحد، أن العراق سيستضيف رئيس مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار لعام 2025.وقال رئيس مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار أحمد يونس قاسم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " العراق يستضيف فعاليات منتدى المنافسة العربي السادس لعام 2025 للمرة الأولى بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بعد نيله رئاسة مجموعة الكفاءة المؤسسية في شبكة المنافسة العربية".وأضاف، نقدم شكرنا لرئيس مجلس الوزراء لدعمه في احتضان العراق لهذا الحدث، والذي يهدف إلى نشر ثقافة المنافسة وتعزيز فرص التواصل بين سلطات المنافسة والاستشاريين والخبراء الدوليين، وضمان تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي في جميع القطاعات الصناعية والتجارية والخدمات وتوفير مناخ تنافسي حر".وتابع "يعد المنتدى منصة سنوية لتبادل المعرفة حول سياسة المنافسة وإنفاذها، مستقطباً سلطات المنافسة في المنطقة العربية وخبراء إقليميين ودوليين وأكاديميين ومشرعين وممثلين عن القطاع الخاص"، مشيرا الى ان "مبادرة شبكة المنافسة العربية تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين هيئات المنافسة في الدول العربية".وأشار الى أن أهداف الشبكة ودورها تشمل:1. تعزيز التعاون: تعزيز التعاون بين هيئات المنافسة العربية لتعزيز الفهم المتبادل وتبادل أفضل الممارسات في مجال المنافسة.2. التوعية والتدريب: تقديم برامج تدريبية وورش عمل للموظفين والمسؤولين لزيادة الوعي والمعرفة بمبادئ وقوانين المنافسة.3. تبادل المعلومات: تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء حول القضايا المتعلقة بالمنافسة.4. تطوير السياسات: مساعدة الدول الأعضاء في تطوير وتحسين سياسات وقوانين المنافسة بما يتماشى مع المعايير الدولية.5. تعزيز العدالة الاقتصادية: العمل على تعزيز العدالة الاقتصادية وحماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية وغير العادلة.عمل الشبكة:- الاجتماعات الدورية: تنظيم اجتماعات وملتقيات دورية لبحث القضايا المشتركة وتبادل الخبرات.- ورش العمل والمؤتمرات: عقد ورش عمل ومؤتمرات للتدريب وتبادل المعرفة.- الدراسات والبحوث: إجراء دراسات وبحوث حول مواضيع المنافسة لمساعدة الأعضاء في اتخاذ القرارات المستنيرة.- تقديم الدعم الفني: توفير الدعم الفني والمشورة للدول الأعضاء في مسائل تنفيذ قوانين المنافسة.وتسعى شبكة المنافسة العربية إلى تعزيز بيئة تنافسية عادلة في الأسواق العربية بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.