الرباع العراقي علي عمار ينهي معسكر أربيل ويغادر إلى باريس الثلاثاء المقبل

2024-07-21 21:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أنهى الرباع العراقي علي عمار، يوم الأحد،معسكره التدريبي في أربيل عاصمة إقليم كوردستان استعداداً لأولمبياد باريس الذيسيغادر يوم الثلاثاء المقبل للمشاركة فيه.

وقال مدرب المنتخب العراقي لرفع الأثقال، عمار يسر، فيبيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الرباع علي عمار اختتم معسكره الذي أقيم في أربيل،استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في باريس يوم السادسوالعشرين من شهر تموز/ يولي الجاري".

وأضاف أن "موعد السفر إلى العاصمة الفرنسية هو يومالثلاثاء المقبل، وسيواصل الرباع تدريباته في باريس خلال الفترة التي تسبق مشاركتهفي منافسات مسابقة رفع الأثقال في الأولمبياد من أجل الوصول إلى الجاهزية التامة".