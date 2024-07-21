الطقس.. تموز "هانئ" على العراقيين وتذبذب في اليومين المقبلين

2024-07-21 22:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أكد الراصد الجوي واثق السلامي، اليوم الاحد (21 تموز 2024)، عدم تسجيل أي موجة حارة حتى انتهاء تموز.

وقال السلامي في ايضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إن "اجواء صيفية اعتيادية يوم غد الاثنين واعلى درجة ستكون 47 جنوبا مع استمرار هبوب الرياح الشمالية الغربية".

واضاف ان "درجات الحرارة ستسجل ارتفاعا بدرجة الى درجتين يوم الثلاثاء ثم انخفاض بـ 3 درجات من يوم الاربعاء ومابعده بسبب تمركز حوض علوي شرق تركيا".

وأشار الى انه "لن تكون هناك موجات حارة حتى نهاية الشهر".







