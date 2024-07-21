الموازي أعلى بـ 12% عن الرسمي.. آخر تحديث لأسعار صرف الدولار في العراق
بغداد اليوم - بغداد
ارتفعت اسعار صرف الدولار في البورصات بشكل نسبي، وبما يعادل حوالي 150 دينارا عن الاسعار المسجلة ظهر اليوم.
وفي بغداد بلغ سعر الصرف 149,050 دينارا لكل 100 دولار، بعد ان سجل عصر اليوم 148,900 دينارا لكل 100 دولار، فيما لا يزال الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي يبلغ 17 الف دينار لكل 100 دولار، ما يعني نسبة الفارق تبلغ 12%.
وجاءت قائمة أسعار الصرف وفق اخر تحديث كالاتي:
100$=149,050 بغداد
100$=149,200 أربيل
100$=149,200 البصرة
100$=149,250 السليماينة
100$=149,250 دھوك
100$=149,300 کرکوك
100$=149,300 حلبجة
100$=149,250 موصل
100$=149,250 النجف
100$=149,300 الرمادي
100$=149,300 سماوة
100$=149,250 الناصرية
100$=149,300 كربلاء
100$=149,300 بعقوبة
100$=149,250 حلة
100$=149,250 الكوت
100$=149,300 الديوانية
100$=149,300 تكريت
100$=149,300 العمارة