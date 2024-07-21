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الموازي أعلى بـ 12% عن الرسمي.. آخر تحديث لأسعار صرف الدولار في العراق

الموازي أعلى بـ 12% عن الرسمي.. آخر تحديث لأسعار صرف الدولار في العراق
الموازي أعلى بـ 12% عن الرسمي.. آخر تحديث لأسعار صرف الدولار في العراق
2024-07-21 22:24:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد 

 ارتفعت اسعار صرف الدولار في البورصات بشكل نسبي، وبما يعادل حوالي 150 دينارا عن الاسعار المسجلة ظهر اليوم.

وفي بغداد بلغ سعر الصرف 149,050 دينارا لكل 100 دولار، بعد ان سجل عصر اليوم 148,900 دينارا لكل 100 دولار، فيما لا يزال الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي يبلغ 17 الف دينار لكل 100 دولار، ما يعني نسبة الفارق تبلغ 12%.

وجاءت قائمة أسعار الصرف وفق اخر تحديث كالاتي: 

 

100$=149,050 بغداد

100$=149,200 أربيل

100$=149,200 البصرة

100$=149,250 السليماينة 

100$=149,250  دھوك

100$=149,300  کرکوك

100$=149,300  حلبجة

100$=149,250  موصل

100$=149,250  النجف

100$=149,300  الرمادي

100$=149,300  سماوة

100$=149,250  الناصرية

100$=149,300  كربلاء

100$=149,300  بعقوبة

100$=149,250  حلة

100$=149,250 الكوت

100$=149,300 الديوانية

100$=149,300 تكريت

100$=149,300 العمارة


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