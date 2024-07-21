نينوى بانتظار زيادة ملحوظة بتجهيز الكهرباء تشمل المحافظات الشمالية بفضل الخط التركي

2024-07-21 22:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر في كهرباء نينوى، يوم الأحد، بأن محافظة نينوى والمحافظات الشمالية قد تشهد زيادة ملحوظة في ساعات تجهيز الكهرباء عقب إعلان السوداني افتتاح الخط التركي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الخط التركي الذي أعلن عن افتتاحه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني صباح اليوم، في الكسك (غرب الموصل) سيزود الشبكة الوطنية بـ300 ميغاواط عبر ما يسمى (المقاصة)".

وأوضح المصدر بأنه "من المتوقع أن يسهم الخط التركي بزيادة حصة نينوى بساعات تجهيز الكهرباء والمنطقة الشمالية تحديدا كركوك وصلاح الدين ونينوى والتي قد يحدث زيادة في ساعات التجهيز للمناطق الشمالية واستقرارا في المنظومة فيها"، مبيناً أن "الزيادة ستشمل نينوى عموماً وليست لاقضية ونواحي بعينها".

وعن الأنباء المتداولة عن زيادة الحصة في بعض اقضية ونواحي نينوى اكد المصدر انه "حتى الان لم يتم العمل بالمنظومة وننتظر غداً ظهور النتائج القادمة من كهرباء الشمال"، لافتاً إلى أنه "حتى الآن لم يتم تحديد مناطق التغذية بالدقة وانما هناك عينات في مناطق غربي نينوى سيتم على إثرها تقييم ساعات التجهيز وتحديد المناطق المشمولة".

وكان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أعلن صباح اليوم الأحد، أن الأخير افتتح مشروع خط الربط الكهربائي (العراقي– التركي).

وذكر المكتب في بيان، أن المشروع اشتمل على إنشاء محطة الكسك التحويلية (400 كي في)، و استخدام الأسلاك الحرارية فائقة الدقّة للمرّة الأولى في تشييد الخط البالغ طوله 115 كلم، وكذلك مدّ خط (132 كي في) وصولاً إلى تلعفر، ونصب مكثفات استقرار الجهد.

وأضاف البيان أن الخط سيسمح بنقل 300 ميغاواط من تركيا إلى العراق لتزويد محافظات؛ نينوى، صلاح الدين، كركوك أثناء زيادة الأحمال.

من جهته أوضح المكتب الإعلامي لوزارة الكهرباء في بيان، أن افتتاح هذا المشروع سيكون بمرحلته الأولى، والمتضمنة ربط محطة جزرة بمحطة الكسك التحويلية 400 ك .ف .

يشار إلى أن وزارة الكهرباء العراقية، قد أعلنت في (13 أيار 2022)، توقيع اتفاقية ثنائية للربط الكهربائي مع الطاقة التركية لتوفير زخم إضافي للمنظومة الوطنية، بعد مباحثات طويلة وموافقة من الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للوزارة، فإن الاتفاقية ستتيح تجهيز العراق بالطاقة بمقدار 300 ميغاواط كمرحلة أولى إلى الشبكة الوطنية ، عن طريق خط الربط الكهربائي ( جزرة - موصل / 400 ك.ڤ ).