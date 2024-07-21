إحباط عملية بيع طفل حديث الولادة في بغداد

2024-07-21 22:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاحد (21 تموز 2024)، إحباط عملية بيع طفل وإلقاء القبض على المتهم في محافظة العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجـ.ـريمة المنظمة في محافظة بغداد/ جانب الرصافة، أحبطت عملية بيع طفل حديث الولادة، بعد رصد معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود متهم يروم بيع طفل في احدى مناطق محافظة بغداد بعد جلبه من خارج المحافظة".

وأضافت: "تم القاء القبض عليه بالجـ.ـرم المشهود، ولدى التحقيق معه اعترف صراحةً عن نيته بيع الطفل مقابل مبلغ مالي، بعدها أُحيل الى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل".