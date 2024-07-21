بعد انسحاب بايدن.. تعرف على أبرز 7 مرشحين ديمقراطيين

2024-07-21 22:40:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد





أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأحد، أنه لن يسعى لولاية رئاسية ثانية في انتخابات 2024، مؤكدًا أن تركيزه الآن سينصب على إكمال ما تبقى من فترة ولايته الثانية. جاء هذا الإعلان في بيان نشره على منصة إكس، بعد مشاورات مع كبار مستشاريه، حيث عبر بايدن عن فخره بالإنجازات التي تحققت خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية، والتي شملت تحسين الاقتصاد الأمريكي، وتعزيز الديمقراطية، وتحقيق استثمارات تاريخية في البنية التحتية والرعاية الصحية.





في بيانه، أشار بايدن إلى أن قراره يأتي في مصلحة الحزب الديمقراطي والبلاد، ووعد بالتحدث إلى الأمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع لتقديم المزيد من التفاصيل حول هذا القرار. كما عبر عن امتنانه العميق لنائبة الرئيس كامالا هاريس ولجميع من دعموا حملته الانتخابية السابقة.





مع إعلان بايدن انسحابه، بدأت الأعين تتجه نحو الأسماء البارزة التي قد تسعى لقيادة الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة القادمة. وفيما يلي أبرز الشخصيات التي من المحتمل أن تشق طريقها نحو الترشيح للسباق الرئاسي عن الحزب الديمقراطي، وفقًا لموقع بوليتيكو:





أبرز المرشحين المحتملين بعد انسحاب بايدن

كامالا هاريس

نائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس تتصدر قائمة المرشحين المحتملين، حيث يُنظر إليها كأقوى شخصية لخلافة بايدن في الانتخابات المقبلة. إذا تم انتخابها، ستكون أول رئيسة للولايات المتحدة، وأول رئيس أسود، وأول رئيس أمريكي آسيوي.





جي بي بريتزكر

حاكم ولاية إلينوي، جي بي بريتزكر، هو أحد المليارديرات البارزين في الحزب الديمقراطي وله سجل طويل من المساهمات المالية في السياسة. يعرف بريتزكر بعمله الخيري وعلاقاته الواسعة في الحزب.





جافين نيوسوم

حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، يُعتبر أحد الأسماء البارزة في السياسة الديمقراطية بفضل دوره كقائد لولاية كبيرة وبارزة سياسيًا، وقد نال شهرة واسعة كمعارض بارز للجمهوريين.





غريتشن ويتمر

حاكمة ولاية ميشيغان، غريتشن ويتمر، تبرز كنجمة صاعدة في السياسة الأمريكية. تعتبر ويتمر من الوجوه الجديدة التي قد تعيد تقديم قضايا المرأة وتطرح رؤية جديدة على الساحة السياسية.





جوش شابيرو

حاكم ولاية بنسلفانيا، جوش شابيرو، يظهر كقوة صاعدة في السياسة الديمقراطية، ويمتلك قاعدة دعم قوية في ولاية تُعتبر من أهم الولايات المتأرجحة في الانتخابات الرئاسية.





بيت بوتيجيج

وزير النقل الحالي، بيت بوتيجيج، كان من بين أبرز المرشحين في انتخابات التمهيدية لعام 2020. بوتيجيج هو أصغر وزير نقل على الإطلاق ويمتلك طموحات وطنية واضحة في السياسة الأمريكية.





المرحلة القادمة

بعد انسحاب بايدن، سيتعين على الحزب الديمقراطي اختيار مرشح قوي لقيادة الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وتظهر هذه الشخصيات كأبرز المنافسين الذين قد يسعون للترشح في الانتخابات القادمة، كل منهم يمتلك خلفية سياسية قوية ورؤية مستقبلية لقيادة البلاد.



