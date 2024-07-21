الطيران التركي يشن عدة هجمات على جبال متين ومحيط قرية كوهرزي شمالي دهوك

2024-07-21 23:24:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم الأحد، بتعرض عدة مواقع لحزب. العمال الكوردستاني، في سلسلة الجبال المحيطة بقضاء العمادية بمحافظة دهوك، لقصف من قبل المقاتلات التركية. وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرات التركية شنت غارات جوية الليلة على مواقع لحزب العمال الكوردستاني في سلسلة جبال متين المطلة على قضاء العمادية شمال محافظة دهوك".وأضاف المصدر أن "محيط قرية كوهرزي تعرض لقصف عنيف عدة مرات دون توفر معلومات حتى الآن عن الخسائر الناجمة عن الهجمات".