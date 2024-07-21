شرطة أربيل تعتقل البلوغر "آية زيدان" من منزلها إثر شكوى قضائية

2024-07-21 23:24:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مطلع في محافظة أربيل، يوم الأحد، باعتقال البلوغر آية زيدان، من منزلها في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من شرطة أربيل، اعتقلت اليوم الأحد، بلوغر عراقية تدعى (آية الزيدان) من داخل منزلها في اربيل".

ولفت المصدر إلى أن "عملية الاعتقال تمت وفق مذكرة قضائية أصدرها قاضي محكمة تحقيق اربيل المركز، إثر شكوى مقدمة ضدها".

ولم يعطِ المصدر تفاصيل أخرى عن جهة الشكوى ونوع القضية المتورطة بها البلوغر المعتقلة آية زيدان.