إطلاق مشروع إعادة اعمار مجسر الخضراء في بغداد

2024-07-21 23:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أطلق أمين بغداد، عمار موسى كاظم، اليوم الأحد، (21 تموز 2024)، مشروع إعادة إعمار مجسر الخضراء"، كاشفاً عن "حزمة مشاريع تضم إنشاء 6 مجسرات جديدة لفك الاختناقات المرورية في عدد من مناطق العاصمة".

ونقل بيان للأمانة تلقته "بغداد اليوم"، عن كاظم، قوله خلال كلمة له في حفل اطلاق المشروع، ان "خطط أمانة بغداد تتواصل بخطى خدمية ثابتة نحو البناء والاعمار لتتناغم مع توجهات حكومة الخدمات، والنتائج المتحققة التي تشهدها العاصمة بغداد كانت باشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء".

واضاف "نعلن عن اطلاق مشروع اعادة اعمار مجسر الخضراء واعادته لعهده السابق ليربط بين منطقة الخضراء وحي الجامعة وليسهم بشكل او بآخر في فك الاختناقات المرورية التي تجتهد امانة بغداد مع الجهات الساندة والمنفذة لوضع الحلول الناجعة لها".

وتابع كاظم، ان "أمانة بغداد تتطلع الى تنفيذ حزمة من المشاريع الخدمية تطلقها تباعا فهناك احالة لستة مشاريع لإنشاء مجسرات في جانبي الكرخ والرصافة متمثلة بمجسرات تقاطع (55) وساحة (83) في مدينة الصدر وساحة عنتر وتقاطع الدرويش ومجسر حي الحسين ومنطقة ابو دشير ".

وأكد أمين بغداد، ان "أمانة بغداد ماضية على وفق الرؤى الصحيحة لتحقيق مدينة حضرية مستدامة وواقع خدمي افضل بفضل الدعم الحكومي والخبرات الهندسية والمهنية التي تمتلكها هذه المؤسسة".