التعليم العالي العراقية تحدد معدل القبول في المجموعة الطبية

2024-07-21 23:36:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي العراقية اليوم الأحد، تحديد معدلات التقديم والتنافس للقبول في كليات المجموعة الطبية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن هيئة الرأي قررت "تحديد معدل التقديم والتنافس للقبول في كليات الطب البشري بما لا يقل عن 95% في الجامعات الحكومية والجامعات والكليات الأهلية اعتبارا من السنة الدراسية 2025/2024".

واضاف البيان؛ ان الهيئة قررت ايضا "تحديد معدل التقديم والتنافس للقبول في كليات طب الأسنان والصيدلة بما لا يقل عن 85% في الجامعات والكليات الأهلية اعتبارا من السنة الدراسية 2025/2024".

وألغت الهيئة "الامتيازات الممنوحة ضمن بوابات القبول لأي فئة من الفئات ما عدا المنصوص عليها قانونا".