حزب الدعوة: استهداف ميناء الحديدة إصرار على توسعة الحرب من قبل الكيان الغاصب

2024-07-21 23:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد حزب الدعوة الإسلامية، ان استهداف ميناء الحديدة في اليمن إصرار على توسعة الحرب من قبل قادة الكيان الغاصب.وذكر المكتب السياسي للحزب في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "استهداف البنى التحتية الخدمية بميناء الحديدة في اليمن هو إصرار على توسعة الحرب من قبل قادة الكيان الغاصب للتغطية على عجزهم نتيجة سقوط قوتهم الوهمية، ومحاولة للحد من الانقسام الداخلي السياسي والاجتماعي الذي يهدد نظامهم العنصري".وأضاف، إن "الحرب على غزة وفظائعها ومآسيها الإنسانية التي تجرح ضمير كل حر وغيور في العالم، ما لم يتم وضع حد سريع لها وإنهاء الاعتداء على الشعب الفلسطيني المقهور، فستلد حروبا أخرى تنزلق إليها دول المنطقة شاءت أم أبت، إذ أن الشعوب العربية والإسلامية قد نفد صبرها وهي تشاهد الأنظمة والحكام تتفرج مكتوفة الأيدي على ما يجري على الشعب الأعزل في غزة من قتل ودمار، مما ينذر بهيجان شعبي جارف لا يبقي ولا يذر".وتابع: "إننا إذ ندين العمل الإجرامي الصهيوني ضد الناس الآمنين في اليمن الذي خلف ضحايا أبرياء، نحمل المسؤولية كذلك لكل الدول التي تقف إلى جانب هذا الكيان الغاشم في عدوانه، وتمده بالسلاح والدعم، أو تسكت عن جرائمه سواء في غزة أو اليمن"، مشددا على "الدول الحريصة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي أن تعي خطورة التصعيد الأخير، وتتدارك ذلك قبل أن تخرج الأوضاع عن السيطرة، ولات حين مندم."وختم البيان، "الرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى في اليمن، والانتصار للمجاهدين من أجل عزة الأمة وكرامتها".