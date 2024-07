2024-07-21 23:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: كشفت وزارة النقل العراقية عن تسارع وتيرة العمل في مشروع مطار الناصرية الدولي، وذلك بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير النقل رزاق محيبس السعداوي للمشروع. وأشارت الوزارة في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية إلى أن الشركة الصينية المنفذة للمشروع قامت بزيادة ساعات العمل بهدف إنجازه في...

