برشلونة يختار صفقته الأولى

2024-07-21 23:54:02 - المصدر: واع

متابعة - واعكشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، أولى صفقات برشلونة في الميركاتو الصيفي الجاري.ولم يبرم برشلونة أي صفقات جديدة، استعدادا لموسم 2024-2025، منذ أن تولى هانز فليك قيادة الفريق الكتالوني.وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة يعطي صفقة نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بلباو، أولوية كبرى خلال الفترة الحالية، بعد تألقه مع منتخب إسبانيا في كأس أمم أوروبا "يورو 2024".وأضافت الصحيفة، أن ويليامز سيكون أولى صفقات برشلونة استعدادا للموسم الجديد.ويحاول برشلونة حاليا، إيجاد طريقة لسداد الشرط الجزائي في عقد ويليامز مع بلباو، البالغ 58 مليون يورو.وأشارت الصحيفة، إلى أن ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، دخل في مفاوضات مع اللاعب لتقريب وجهات النظر، والاتفاق على الشروط الشخصية.ومن المقرر أن يوقع ويليامز على عقد مدته 5 سنوات مع البارسا، في بداية الأسبوع المقبل.وأبلغ برشلونة نيكو، أنه سيتم تسجيله على الفور في الفريق الأول، استغلالا لقاعدة (1-1) لتفادي تطبق قانون اللعب المالي النظيف.