التعليم تقرر تحديد معدلات التقديم والتنافس للقبول في كليات المجموعة الطبية

2024-07-22 00:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعقررت هيأة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحديد معدلات التقديم والتنافس للقبول في كليات المجموعة الطبية.وذكرت دائرة الإعلام والاتصال الحكومي بالوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "استنادا الى صلاحياتها القانونية في إدارة ملف القبول في الجامعات العراقية وإرساء خط الشروع باتجاه تنظيم مقتضيات العام الدراسي 2025/2024 وتوفير بيئة تنافسية عادلة تضمن استيعاب مؤشر أعداد الطلبة في التخصصات الأكاديمية كافة قررت هيأة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الآتي:▪️تحديد معدل التقديم والتنافس للقبول في كليات الطب البشري بما لا يقل عن 95% في الجامعات الحكومية والجامعات والكليات الأهلية اعتبارا من السنة الدراسية 2025/2024.▪️تحديد معدل التقديم والتنافس للقبول في كليات طب الأسنان والصيدلة بما لا يقل عن 85% في الجامعات والكليات الأهلية اعتبارا من السنة الدراسية 2025/2024.▪️إلغاء الامتيازات الممنوحة ضمن بوابات القبول لأي فئة من الفئات ما عدا المنصوص عليها قانونا".