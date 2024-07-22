2024-07-22 00:06:07 - المصدر: منصة إيشان

نسف النائب عن البصرة، عدي عواد، اليوم الاثنين، آمال الموظفين بتعديل سلم الرواتب، فيما أشار إلى عدم وجود إرادة سياسية لإقرار القانون. وقال عواد في تصريح لبرنامج “المقاربة” الذي يقدمه الزميل سامر جواد، وتابعته منصة “إيشان”، إن “إعادة النظر بسلم الرواتب سيربك الكثير من القضايا”، مبيناً أن “سلم الرواتب بحاجة إلى تعديل أكثر من […]

ظهرت المقالة لا توجد إرادة سياسية.. النائب عدي عواد ينسف آمال الموظفين بتعديل سلم الرواتب أولاً على ايشان.