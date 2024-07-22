السوداني والمندلاوي يؤكدان ضرورة التركيز على توفير الخدمات ومحاربة الفساد

2024-07-22 00:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، (21 تموز 2024)، مع رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، "ضرورة التركيز على توفير الخدمات ومحاربة الفساد".

وذكر بيان لمكتب المندلاوي، تلقته "بغداد اليوم"، ان اللقاء "شهد بحث آخر التطورات المحلية والإقليمية وجُملة من الملفات المتعلقة بالتطورات السياسية والاقتصادية والأمنية، وأهمية الإسراع بتشريع القوانين المهمة لتسيير شؤون الدولة ومصالح المواطنين، والاستمرار في تنفيذ البرنامج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب".

وأكد المندلاوي، بحسب البيان "وجود تعاون وتنسيق عالي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

ودعا الى "ضرورة التركيز على بعض الملفات المتعلقة بالجوانب الأمنية والخدمية وتعاون السلطات كافة لتضييق الخناق على الفساد والمفسدين".



