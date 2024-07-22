ملفان رئيسيان على طاولة الاطار التنسيقي خلال اليومين المقبلين

2024-07-22 00:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الاحد (21 تموز 2024)، عقد الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اجتماعا مهما خلال اليومين المقبلين.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم " ان "قوى الإطار التنسيقي سوف تعقد اجتماعا مهما خلال اليومين المقبلين بحضور جميع قادة الاطار وبمشاركة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لحسم ملفين مهمين ".

وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه ان "الاجتماع سيبحث الوصول الى حلول نهائية لازمة انتخاب رئيس البرلمان وتحديد موعد جلسة الانتخاب قريباً كذلك انهاء خلاف قوى الاطار على منصب محافظ ديالى والاتفاق على شخصية لا معارضة عليها من اي طرف".

ومرت اكثر من 6 اشهر على بقاء ازمة رئيس البرلمان ومحافظ ديالى معلقتين دون حل، فيما كشفت تصريحات نيابية خلال الاسبوع الماضي، عن منح الاطار مهلة للقوى السنية انتهت يوم امس 20 تموز، لحسم موقفها والتوافق على اسم واحد لمنصب الرئيس، وسط توقعات بالمضي في تعديل النظام الداخلي للمجلس.