العراق يدين ويستنكر العدوان الإسرائيلي على اليمن

2024-07-22 01:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعربت وزارة الخارجية، عن إدانة واستنكار جمهورية العراق للعدوان الإسرائيلي على الجمهورية اليمنية الشقيقة.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنها "تعرب عن إدانة واستنكار جمهورية العراق للعدوان الإسرائيلي على الجمهورية اليمنية الشقيقة، الذي استهدف منشآت نفطية ومدنية، منها ميناء الحديدة وشركة الكهرباء، مما أدى إلى سقوط ضحايا وجرحى من المدنيين".وعدّت الوزارة، " هذا الهجوم تصعيداً خطيراً يهدد الاستقرار في المنطقة"، مؤكدة "تضامنها الكامل مع الشعب اليمني، وتحمل الكيان الإسرائيلي المسؤولية عن أي تصعيد عسكري في المنطقة".