رئيس الوزراء يؤكد أهمية تعزيز التكامل والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

2024-07-22 01:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أهمية تعزيز التكامل والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل مساء اليوم الأحد، رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن علي المندلاوي، حيث شهد اللقاء التباحث في أهمّ المواضيع والقضايا المحلية، وعدد من الملفات السياسية على المستوى الوطني."وأشار السوداني، خلال اللقاء، إلى "أهمية تعزيز التكامل والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لاسيما في مجال إصدار التشريعات والقوانين الداعمة لتنفيذ الجهاز الحكومي برنامجه على مختلف الصعد والمجالات، ووفق الأولويات العاملة."وتابع البيان: "كما جرى البحث في سبل دعم الحكومة ملفَّ مكافحة الفساد، والإسناد من جانب السلطة القضائية للمضي في هذا الملف الذي يمثل تطلعات المواطنين، فضلاً عن الإصلاح الاقتصادي، وأهمية المضي بالمشاريع الخدمية ومشاريع البنى التحتية، بما ينعكس إيجاباً على حياة أبناء شعبنا في كل أرجاء العراق".