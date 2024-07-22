2024-07-22 02:36:07 - المصدر: منصة إيشان

بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن انسحابه من الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، بدأ جمهوريون بتوجيه رسائل مفادها أنه “إذا كان بايدن غير مناسب للترشح، فهو غير مناسب للرئاسة، لذلك عليه أن يستقيل”. وبدأت ردود الفعل الأولى تأتي من الجمهوريين والديمقراطيين بعد انسحاب بايدن من السباق الرئاسي. وكتب الجمهوري مايك […]

ظهرت المقالة انسحاب يشعل الأجواء.. بايدن يتخلى عن سباق الرئاسة وترامب “ينتشي” أولاً على ايشان.