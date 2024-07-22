شنيشل: الشكوك تحوم حول مشاركة ناطق وجاسم في لقاء أوكرانيا

2024-07-22 03:24:03 - المصدر: واع

بغداد - واع - احسان المرسومياكد مدرب المنتخب الاولمبي راضي شنيشل، اليوم الاثنين ، ان الشكوك تحوم حول مشاركة اللاعبين سعد ناطق وعلي جاسم في المباراة الاولى امام أوكرانيا ضمن منافسات أولمبياد باريس.وقال شنيشل في اتصال مع وكالة الانباء العراقية (واع) من باريس: أن "اللاعب سعد ناطق تعرض إلى تمزق بسيط في العضلة الضامة في آخر وحدة تدريبية جرت امس ويستوجب إراحته أربعة ايام مايعني ابتعاده عن لقاء أوكرانيا الاربعاء المقبل" ، مشيرا الى ان "اللاعب علي جاسم هو الآخر تعرض إلى تشنج في العضلة الخلفية ويحتاج إلى الراحة ويبقى امر مشاركته في المباراة الاولى مشكوكا فيها ."وأضاف، أن " الأمور في المعسكر التدريبي تسير بوتيرة متصاعدة وجيدة "، مؤكدا ان "لاعبي منتخبنا لو تجمعوا معا خلال فترة المعسكر لما حدثت هذه الإصابات".وتابع، أن "المنتخب خاض مباراة واحدة امام مصر وتم تشخيص خلالها بعض نقاط الضعف والأخطاء الشخصية التي عملنا على تلافيها "، لافتا الى أن "الفريق الاوكراني من المنتخبات الأوروبية القوية التي تعتمد على المهارة والقوة والسرعة لذا يجب أن نتعامل بحذر وبتركيز عالي في مستهل المشوار ".وتمنى شنيشل، أن "يكون اللاعبين في يومهم ببداية المشوار لاسيما وأنه اطلع اللاعبين عن اهم النقاط الإيجابية والسلبية للفريق المنافس بعد أن عرض عليهم اكثر من مباراة خلال تجاربهم السابقة" .