فنربخشة يقترب من ضم النصيري

2024-07-22 08:06:02 - المصدر: واع

متابعة – واعبات الدولي المغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية على أعتاب الدوري التركي.وبحسب خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو على حسابه الشخصي الرسمي فإن فنربخشة على أعتاب التوصل لاتفاق لضم النصيري خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.وأضاف: "تم الاتفاق على أن تكون قيمة الصفقة تزيد عن 20 مليون يورو مع المتغيرات الإضافية، وحاليا يتم إنهاء التفاصيل على البنود الشخصية وتحديد وقت السفر للخضوع للفحص الطبي".وكان يوسف النصيري قد انضم لصفوف إشبيلية قادما من ليغانيس مقابل 20 مليون يورو.وخاض النصيري 196 مباراة بمختلف المسابقات وسجل 73 هدفا وصنع 7 أهداف أخرى، وحقق مع الفريق الأندلسي لقب الدوري الأوروبي مرتين.