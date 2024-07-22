اتحاد جدة السعودي يحسم صفقة كبيرة من أستون فيلا

2024-07-22 08:06:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأصبح الفرنسي موسى ديابي لاعب أستون فيلا على أعتاب الانضمام إلى صفوف اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.وأشارت تقارير صحفية إلى أن اتحاد جدة أنهى كافة التفاصيل الخاصة بصفقة ديابي في انتظار التوقيع النهائي.وقال فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات على منصة اكس إن صفقة ديابي إلى اتحاد جدة باتت محسومة.وأضاف أن الناديين توصلا لاتفاق شفهي حول كافة التفاصيل ومن المقرر أن تصل قيمة انتقال اللاعب، نحو 60 مليون يورو، شاملة الامتيازات والإضافات في التعاقد.