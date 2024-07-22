2024-07-22 10:12:06 - المصدر: منصة إيشان

قالت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فكّ ارتباطه بالرئيس جو بايدن “البطة العرجاء”، ويراهن على عودة دونالد ترامب الداعم القوي لإسرائيل إلى السلطة. وذكرت أنه في الأسبوعين الماضيين، قام نتنياهو بتأخير محادثات وقف إطلاق النار في غزة في الدوحة بشكل صارخ، مما خلق مطالب جديدة، مشيرة إلى أنه قام بذلك حتى في الوقت […]

ظهرت المقالة صحيفة أمريكية: نتنياهو يعرقل مفاوضات وقف الحرب بانتظار عودة ترامب إلى السلطة أولاً على ايشان.