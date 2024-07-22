2024-07-22 10:12:06 - المصدر: منصة إيشان

تستعد مديرية التغيرات المناخية في وزارة البيئة لإطلاق مشروع جديد للحدِّ من تأثير العواصف الغبارية والرملية والحد من تدهور الأراضي. وقال مدير المديرية، يوسف مؤيد، في تصريح لجريدة “الصباح”، وتابعته منصة “إيشان” إن “المشروع بدعم مالي وفني من الحكومة البريطانية للحد من تأثيرات العواصف الغبارية والرملية وتدهور الأراضي نتيجة تأثيرات التغير المناخي في جنوب العراق” […]

ظهرت المقالة البيئة تستعد لمشروع يحد من تأثير العواصف الترابية بدعم بريطاني أولاً على ايشان.