مصرع منتسبين اثنين بالحشد وإصابة آخرين بانقلاب مركبة جنوبي العراق

2024-07-22 10:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، يوم الاثنين، بمصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين بحادث انقلاب مركبة نوع "أوباما" بالقرب من ناحية المنار جنوب المحافظة.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الضحايا هم منتسبان في الحشد الشعبي من محافظة البصرة، وكانا في طريقهما لقضاء إجازتهما في محافظتهما.

وبين، المصدر، أن سائق المركبة وشخص آخر يعمل كاسبا كان برفقته، وكلاهما يقيمان في البصرة أيضا قد أصيبا بجروح، إثر انقلاب المركبة .