الدولار يتراجع مع انسحاب بايدن من انتخابات الرئاسة الأمريكية

2024-07-22 10:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تراجع الدولار، اليوم الاثنين، في رد الفعل الأولي على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الانسحاب من حملة إعادة انتخابه ليمهد الطريق أمام مرشح ديمقراطي آخر يخوض السباق أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب. واستقر اليوان الصيني إلى حد كبير بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيس. وانخفض الدولار 0.08 إلى 157.38 ين في المعاملات الآسيوية المبكرة، في حين صعد اليورو 0.11 إلى 1.0895 دولار. وأعلن بايدن انسحابه من سباق انتخابات الرئاسة، امس الأحد، ودعم نائبته كاملا هاريس لتحل محله كمرشحة للحزب الديمقراطي في انتخابات 5 نوفمبر تشرين الثاني. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.15 إلى 1.2931 دولار، وزاد الدولار الأسترالي 0.08 إلى 0.6691 دولار.