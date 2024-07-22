العراق يتجه لاستيراد الطاقة من تركيا بدلا عن ايران

2024-07-22 10:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشفت شبكة بلومبيرغ الاقتصادية في تقرير ان العراق باشر باستيراد الطاقة الكهربائية من تركيا بهدف تقليل الاعتماد على المصدر الإيراني نتيجة لخلافات حول عمليات قطع التجهيز من ايران التي تعاني من حاجة محلية للطاقة. وقالت الشبكة، ان خطة عراقية تركية للتعاون الاقتصادي في مجال الطاقة تعود لعشرين عاما مضت، باشرت بالعمل الان، حيث بات العراق يستورد نحو 300 ميغا واط من الطاقة الكهربائية من الخطوط التركية بخط ممتد على مساحة 115 كيلومتر. وتابعت: الخط الذي دخل حيز العمل اصبح يغذي الان محافظات نينوى، كركوك وتكريت، موضحة انه يمثل توجها من الحكومة العراقية لــ تقليل الاعتماد على المصدر الإيراني للطاقة وتنويع مصادرها بهدف تفادي الانقطاع المستمر للطاقة الكهربائية خلال المواسم الحارة في البلاد.