وزيرا الداخلية الإيراني والكويتي يصلان إلى بغداد

2024-07-22 10:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

وصل وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، اليوم الاثنين، الى بغداد.

وذكر بيان لوزارة الداخلية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزيري الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، والكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وصلا اليوم إلى بغداد".

وأضاف، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري كان في استقبال نظيريه الإيراني والكويتي"، لافتاً الى أن "الغرض من الزيارة هو للمشاركة في مؤتمر بغداد الإقليمي الدولي الثاني لمكافحة المخدرات".