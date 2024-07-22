بفارق 18 الف دينار عن السعر الرسمي.. أسعار الصرف تواصل "جنون" الارتفاع

2024-07-22 10:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تستمر أسعار صرف الدولار بالارتفاع في البورصات الرئيسية ببغداد حيث بلغت قرابة 150 الف دينار لكل 100 دولار صباح اليوم الأثنين (22 تموز 2024)،.

وسجلت بورصتي الكفاح والحارثية بيع 100 دولار بـ149,250 دينار، بعد ان سجل يوم أمس 148,900 دينار، مقابل سعر شراء ثابت عند 148.250 دينار.

بينما سجلت الأسواق المحلية ومحال الصيرفة بيع 100 دولار بـ150 الفا و250 دينار، مما يعني أنه لا يزال الفارق بين السعر الرسمي (132.000) والسعر الموازي يبلغ أكثر من 18 الف دينار ولأسباب غير معلومة ودون أدنى تحرك حكومي عدا البيانات والتصريحات والوعود التي لا تساهم بانخفاضه.







