بعد فقدان 70% منها.. حديث برلماني عن "خطة خضراء" لإنعاش 22 منطقة في الأهوار- عاجل

2024-07-22 10:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

كشف النائب ثائر الجبوري، اليوم الإثنين (22 تموز 2024)، عن محاور الخطة الخضراء لانعاش 22 منطقة في الاهوار العراقية.

وقال الجبوري في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الأهوار تشكل بيئة استثنائية موجودة في العراق منذ آلاف السنين وهي تشكل مأوى لعشرات الآلاف من الاهالي في عدة محافظات".

واضاف ان "هذا المأوى في وضع صعب بسبب مواسم الجفاف المتكررة وتاثيرها على الزراعة والصيد وتربية الحيوانات مثل الجاموس وغيرها".

واضاف ان "هناك حراكا لبلورة خطة انعاش مستدامة لملف بيئة الاهوار ستشمل 22 منطقة على الاقل من خلال التعاون بين مختلف المنظمات الدولية والعراقية التي تضم خبراء لوضع مسارات خارطة طريق تضمن معالجة بيئية لازمات الاهوار العراقية خاصة في ملف المياه".

واشار الجبوري الى ان "هذا الحراك المسمى الخطة الخضراء سيكون وفق برنامج عمل علمي يضمن معالجة ازمات سكان الاهوار والحفاظ على التنوع بالحياة الطبيعية وفتح نوافذ السياحة خاصة انها تشكل مواقع فريدة من نوعها على مستوى الشرق الاوسط".

وقبل الجفاف الاخير، وصلت المساحة المغمورة للاهوار العراقية قرابة 4500 كم مربع، في حين تراجعت مؤخرا لتصل الى اقل من 1400 كم مربع.



